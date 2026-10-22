رايس ينقذ أرسنال أمام البايرن

فرض فريق أرسنال الإنجليزي الأول لكرة القدم التعادل 2-2 على مضيفه بايرن ميونيخ الألماني الأربعاء في الجولة الثالثة من منافسات المجموعة الموحدة لدوري أبطال أوروبا.

وجدد الفريقان الموعد بعدما تواجها في المجموعة الموحدة الموسم الماضي أيضًا لكن على ملعب الإمارات، وخرج أرسنال فائزًا 3-1 في طريقه لخوض النهائي الأول له منذ 2006، قبل أن يسقط أمام باريس سان جيرمان الفرنسي.

وبفضل تمريرة حاسمة وهدف من الإنجليزي هاري كين وبغياب النجم الفرنسي مايكل أوليسيه للإيقاف ويوزوا كيميش لوفاة في العائلة، حوّل بايرن تخلفه إلى تقدم، لكن ديكلان رايس خطف التعادل في الدقيقة 82، رافعًا رصيد فريقه إلى 7 نقاط، مقابل 5 للعملاق البافاري.

وكانت البداية صعبة على أرسنال الذي دخل اللقاء على خلفية 10 انتصارات في 11 مباراة ضمن مختلف المسابقات، إذ خسر جهود بوكايو ساكا للإصابة، ما اضطر أرتيتا إلى استبداله في الدقيقة العاشرة بإيبيريتشي إيزي.

وشاءت الصدف أن يكون إيزي على الموعد في الدقيقة 25 لمنح أرسنال التقدم بعد تمريرة طولية متقنة من النرويجي مارتن أوديجارد أنهاها بتسديدة أرضية عجز الحارس المخضرم مانويل نوير عن صدها.

لكن النادي البافاري عاد إلى اللقاء وأدرك التعادل في الدقيقة 35 عبر الظهير الكندي ألفونسو ديفيس بعد تمريرة بينية في ظهر الدفاع من الإنجليزي هاري كين.

لكن الهولندي يوريين تيمبر أهدى بايرن هدف التقدم عندما لمس الكرة بيده في المنطقة المحرمة، فانبرى كاين لركلة الجزاء ونفذها بنجاح «61»، رافعًا رصيده إلى 10 أهداف مع 7 تمريرات حاسمة في 11 مباراة الموسم الجاري في كافة المسابقات.

وبات كاين ثاني لاعب يسجل في 10 مباريات متتالية في دوري الأبطال، بعد النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو الذي حقق ذلك بين يونيو 2017 وأبريل 2018، رافعًا رصيده الشخصي ضد أرسنال بالذات إلى 16 هدفًا.

لكن ديكلان رايس أنقذ أرسنال من الهزيمة وأدرك التعادل في الدقيقة 82 بعد مجهود وتمريرة من البديل السويدي فيكتور يوكيريس.