أستون فيلا يحلق بالانتصار الثالث

سجل فريق أستون فيلا الإنجليزي الأول لكرة القدم انتصاره الثالث تواليًا بعد تفوقه على ضيفه فايكينج النرويجي 3-0، الأربعاء ضمن الجولة الثالثة من المجموعة الموحدة لدوري أبطال أوروبا.

وتناوب على ثلاثية الفريق الإنجليزي كل من روس باركلي «23» والأرجنتيني إيميليانو بوينديا «37 من ركلة جزاء» وهنريك هيجهايم «62 بالخطأ في مرمى فريقه»، بينما أحرز الدنماركي بيتر كريستيانسن الهدف الوحيد للفريق النرويجي «84».

وبذلك يواصل أستون فيلا تحت قيادة مدربه الإسباني أوناي إيمري المشوار بالعلامة الكاملة حتى الآن «9 نقاط».

وعلى الجانب الآخر، تلقى فايكينج الخسارة الثانية في المسابقة، فتجمد رصيده عند نقطة وحيدة.