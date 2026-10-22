بعشرة لاعبين.. إنتر يحقق الانتصار الأول

حقق فريق إنتر ميلان الإيطالي الأول لكرة القدم، المنقوص عدديًا انتصاره الأول على حساب ضيفه شاختار دونيتسك الأوكراني 1-0 الأربعاء في الجولة الثالثة من المجموعة الموحدة من مسابقة دوري أبطال أوروبا.

وعلى ملعب «جوزيبي مياتسا»، تصالح إنتر مع جماهيره بفوزه على شاختار دونيتسك، ليحقق باكورة انتصاراته القارية الموسم الجاري.

وزادت مصاعب إنتر، وصيف البطل باريس سان جيرمان الفرنسي في الموسم ما قبل الماضي، بعدما اضطر لإكمال المباراة بعشرة لاعبين إثر طرد مدافعه أليساندرو باستوني بعدما تلقى بطاقتين صفراوين في غضون 3 دقائق «66 و69».

وعلى الرغم من النقص العددي سجل البرازيلي كارلوس أوجوستو هدف المباراة الوحيد لأصحاب الأرض «77».

وكان إنتر الذي خاض اللقاء بغياب قائده هدافه الأرجنتيني لاوتارو مارتينيس للإصابة، قد تعرض للخسارة أمام ريال افتتاحًا ثم سقط في مفاجأة مدوية على أرضه أمام كلوب بروج البلجيكي 3-4.

وفي مباراة ثانية واصل ريال بيتيس الإسباني العلامة الكاملة بفوزه على ضيفه فينورد الهولندي 1-0، سجله المخضرم إيسكو «59 من ركلة جزاء».

ورفع بيتيس رصيده إلى 9 نقاط بعدما كان سبق له الفوز على ليل الفرنسي 3-2 وبورتو البرتغالي 3-2 في المرحلتين الأوليين.

وألحق لاسك لينتس النمسوي بمضيفه سبورتينج البرتغالي خسارته الأولى بفوزه عليه 3-2.

تقدم أصحاب الأرض عبر الكولومبي لويس سواريس من ركلة جزاء «5»، وأدرك الفريق الزائر التعادل بعد 10 دقائق بهدف كريستوف لانج، ليعود ويتقدم عبر ساشا كالادجيتش «63».

وقضى التشيكي كريستوف دانييك على آمال سبورتينج بالعودة بتسجيله الثالث «68»، فيا قلص سواريس الفارق بتسجيله الهدف الشخصي الثاني له ولفريقه «89».

وهو الفوز الأول للاسك بعد خسارتين، بينما مُني سبورتينج بهزيمته الأولي بعد فوزين على غلطة سراي التركي 3-1 وخارج الديار أمام لنس الفرنسي 2-0.

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