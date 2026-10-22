قبل الكلاسيكو.. الريال يكتسح لايبزيج برباعية

اكتسح فريق ريال مدريد الإسباني الأول لكرة القدم، ضيفه لايبزي الألماني 4-1، في الجولة الثالثة من المجموعة الموحدة من مسابقة دوري أبطال أوروبا، الأربعاء.

على ملعب «سانتياجو برنابيو»، استغل ريال مدريد عاملي الأرض والجمهور لتحقيق انتصاره الثالث تواليًا برباعية تناوب على تسجيلها البرتغالي برناردو سيلفا الوافد الجديد من مانشستر سيتي الإنجليزي 44، والتركي أردا جولر 52 الذي تابع في الشباك كرة رأسية من الفرنسي كيليان مبابي الذي أضاف الثالث لفريقه 83.

واختتم العاجي يان ديومانديه الذي دخل بدلًا من البرازيلي فينسيسوس جونيور المهرجان بهدف متأخر ضد الفريق الذي تركه الصيف الجاري 87، ردًا على هدف الشرف من البديل الفرنسي تيديام غوميس 85.

ورفع هذا الفوز من معنويات لاعبي المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو قبل الكلاسيكو أمام برشلونة الأحد المقبل، علمًا أن الأخير كان قد خسر مواجهته القارية أمام باريس سان جيرمان الفرنسي حامل اللقب 2-4.

وكان النادي الملكي قد حقق «ريمونتادا» مثيرة أمام روما الإيطالي بقلب تخلفه 1-3 إلى فوز 4-3 بتسجيله ثلاثية خلال الدقائق السبع الأخيرة من الوقت الأصلي على الملعب الأولمبي في المرحلة الثانية من المسابقة القارية الأم التي استهلها بفوز أيضًا على إنتر 2-1.