لانس يتلقى الخسارة الثانية.. و79% دقة سعود

خسر فريق لانس الفرنسي الأولى كرة القدم 0-3 أمام مضيفه كلوب بروج البلجيكي، في المباراة التي جمعتهما الأربعاء ضمن الجولة الثالثة من مرحلة الدوري في دوري أبطال أوروبا.

وأنهى أصحاب الأرض الشوط الأول متقدمين بهدف هانس في الوقت بدل الضائع.

وفي الشوط الثاني ضاعف ويواكيم سايس النتيجة عند الدقيقة 50، قبل أن يؤمن كارلوس فوربس الانتصار بهدف ثالث الدقيقة 72.

وبدأ لانس المواجهة بقوة وهدد مرمى أصحاب الأرض في أكثر من مناسبة، لكنه لم ينجح في الأهم «هز الشباك».

وشهدت الدقيقة 30 توقف المباراة مؤقتًا بسبب إلقاء مشاعل دخانية من مدرجات جماهير لانس باتجاه أرضية الملعب والمدرجات المجاورة.

وشهدت المباراة مشاركة الدولي السعودي سعود عبد الحميد أساسيًا للمرة الأولى وأكمل المباراة حتى النهاية وحصل على تقييم 6.7 ونسبة دقة تمرير 79 في المئة بحسب موقع سوفا سكور المتخصص في إحصائيات كرة القدم.

وبهذه النتيجة، تجمد رصيد لانس عند 3 نقاط بفوز وحيد مقابل خسارتين في المركز 27، بينما رفع كلوب بروج رصيده إلى 6 نقاط وقفز إلى المركز 11 .