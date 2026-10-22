كأس آسيا.. الأخضر يواجه كوريا الجنوبية ويخفي أوراقه أمام الأردن

أعلن الجهاز الفني للمنتخب السعودي الأول لكرة القدم برنامج إعداد الأخضر قبل خوض منافسات كأس آسيا 2027، متضمنًا معسكرين تدريبيين في قطر والخبر، يتخللهما أربع مباريات تجريبية، ضمن تحضيراته للاستحقاق القاري الذي تحتضنه السعودية للمرة الأولى في تاريخ البطولة خلال الفترة من 7 يناير حتى 5 فبراير 2027.

وينقسم البرنامج الإعدادي للمنتخب السعودي إلى مرحلتين، تبدأ الأولى بمعسكر في قطر خلال الفترة من 9 إلى 17 نوفمبر المقبل، يخوض الأخضر خلاله مباراتين تجريبيتين، الأولى أمام كوريا الجنوبية، الجمعة 13 نوفمبر، فيما يلتقي أوزبكستان، الثلاثاء 17 من الشهر ذاته، في اختبارين يمنحان الجهاز الفني فرصة تقييم جاهزية اللاعبين قبل الانتقال إلى المرحلة التالية.

وتنطلق المرحلة الثانية من البرنامج بمعسكر إعدادي في مدينة الخبر، خلال الفترة من 21 ديسمبر 2026 حتى 3 يناير 2027، يتخلله لقاء المنتخب القطري، الأحد 27 ديسمبر، قبل أن يختتم مبارياته التجريبية بمواجهة الأردن، السبت 2 يناير، على أن تُجرى المباراة الأخيرة خلف أبواب مغلقة.

وتأتي هذه التحضيرات قبل أيام من انطلاق البطولة القارية، التي تستمر منافساتها حتى 5 فبراير 2027، وتُلعب في ثلاث مدن سعودية هي الرياض وجدة والخبر، بمشاركة 24 منتخبًا موزعة على ست مجموعات، تتنافس على اللقب الآسيوي في النسخة التاسعة عشرة من البطولة.

ويخوض المنتخب السعودي منافسات دور المجموعات ضمن المجموعة الأولى، إلى جانب منتخبات الكويت، عُمان وفلسطين، في مجموعة عربية يتطلع من خلالها الأخضر إلى تحقيق انطلاقة قوية في البطولة التي يستهلها على أرضه وبين جماهيره.