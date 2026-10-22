تأجيل مواجهة الأهلي والخليج

قررت رابطة دوري المحترفين السعودي تأجيل مواجهة فريق الأهلي الأول لكرة القدم أمام نظيره الخليج والمقررة، الخميس، لحساب الجولة 11 من المسابقة، بحسب ما نشره الأهلي عبر موقعه الرسمي.

وكتب النادي عبر بيانه :«قررت رابطة دوري المحترفين السعودي تأجيل مباراة الأهلي والخليج، ضمن منافسات الجولة الحادية عشرة من دوري روشن السعودي، والتي كان مقررًا لعبها الخميس 22 أكتوبر، على أن يُحدد موعدها الجديد لاحقًا».

ويحتل الأهلي المركز الخامس برصيد 18 نقطة من 9 مباريات عقب تأجيل مواجهة النصر في الجولة التاسعة، فيما يأتي الخليج في المركز العاشر برصيد 12 نقطة.