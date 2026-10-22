محافظ جدة يستقبل إدارة الاتحاد الجديدة

استقبل الأمير سعود بن عبد الله بن جلوي، محافظ جدة، الخميس، رضا بترجي، رئيس مجلس إدارة نادي الاتحاد، يرافقه عدد من أعضاء مجلس إدارة النادي، وفق ما نشرته وكالة الأنباء السعودية «واس».

وهنّأ محافظ جدة أعضاء المجلس بمناسبة توليهم مهامهم، متمنيًا لهم التوفيق، واستمع إلى شرح من رئيس النادي حول استراتيجية المجلس المستقبلية والمتعلقة بأنشطته المتعددة في الألعاب الرياضية وجوانبه الإدارية والتشغيلية.

ونوّه الأمير سعود بن عبد الله بما يحظى به القطاع الرياضي من دعم واهتمام من القيادة الرشيدة، وما يشهده من تطور في مختلف المجالات.