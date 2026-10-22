في أمريكا.. فيرستابن يسعى إلى تأجيل التتويج

يسعى الهولندي ماكس فيرستابن، سائق فريق ريد بل، إلى تأجيل تتويج الإيطالي كيمي أنتونيلي، باللقب من خلال تحقيق فوزه الثالث تواليًا، وذلك بإحراز انتصار جديد في جائزة أمريكا الكبرى للفورمولا 1.

وفاز فيرستابن، بطل العالم أربع مرات، في سباقي البحرين الذي احتضنته ماليزيا وسنغافورة، ليؤكد نفسه منافسًا قويًا على تحقيق المزيد من النجاحات، وذلك في الوقت الذي اقترب فيه أنتونيلي، سائق مرسيدس الواعد، صاحب الـ20 عامًا، من حسم اللقب في الجولة الثامنة عشرة من بطولة العالم للفورمولا 1.

وأحرز فيرستابن، البالغ 29 عامًا، الذي أقرّ بالموهبة الاستثنائية التي يتمتع فيها أنتونيلي، المركز الأول على حلبة الأمريكيتين العام الماضي، بعد انطلاقه من الصدارة.

ويسعى السائق الهولندي الأحد المقبل لإحراز انتصاره الخامس على الحلبة الواقعة في ولاية تكساس بعد 2021 و2022 و2023 و2025، إذ سبق للبريطاني لويس هاميلتون، سائق فيراري، بطل العالم 7 مرات، أن فاز خمس مرات.

وبدا فيرستابن حذرًا في الحديث عن فرصه، رافضًا اعتبار التطور الأخير في أداء ونتائج ريد بل ضمانًا لتحقيق المزيد من الانتصارات، قائلًا بعد فوزه في سنغافورة: «من الصعب قول ذلك، لا أريد أن أؤكد الآن أنني سأنافس على الفوز في أوستن، لكن عطلات نهاية الأسبوع الأخيرة كانت رائعة، أنا أتعامل مع كل سباق على حدة وسنرى كيف ستسير الأمور هناك، إنها حلبة مختلفة تمامًا».

وبعد سلسلة قوية شهدت صعوده إلى منصة التتويج سبع مرات في آخر ثمانية سباقات، منها انتصاران واحتلاله للمركز الثاني في المجر وإسبانيا وأذربيجان، يبدو فيرستابن، الذي يتأخر بفارق 119 نقطة في المركز الرابع، بترتيب السائقين، قادرًا على تعقيد مهمة أنتونيلي «340 نقطة» في حسم اللقب هذا الأسبوع.

ويأمل أنتونيلي في أن يصبح السائق الإيطالي الأول الذي يتوج بطلًا للعالم في الفورمولا 1 منذ 1953، وكذلك أصغر بطل في تاريخ الفئة الأولى، لكن فيرستابن قد يؤجل هذه الاحتفالات إذا واصل انطلاقته وحقق فوزًا جديدًا في أوستن.

ومن أجل حسم اللقب في تكساس، يحتاج أنتونيلي، الذي يتصدر الترتيب بفارق 102 نقطة عن البريطاني جورج راسل، زميله في الفريق، إلى الفوز بالسباق، مع عدم تمكن الأخير من الوصول ضمن المراكز التسعة الأولى، وألّا يحتل هاميلتون أحد المراكز الأربعة الأولى.