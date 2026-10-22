بعد رباعية كومو.. فيرنانديز ينتقد تكتيك كاريك

انتقد البرتغالي برونو فيرنانديز، لاعب فريق مانشستر يونايتد الإنجليزي الأول لكرة القدم، تكتيكات مايكل كاريك، مدرب «الشياطين الحمر»، وذلك عقب الهزيمة أمام كومو الإيطالي بنتيجة 1ـ4، ضمن منافسات الجولة الثالثة للمجموعة الموحدة لمسابقة دوري أبطال أوروبا.

وقال فيرنانديز، صاحب الـ32 عامًا، لشبكة «تي إن تي سبورتس» بعد المباراة: «بدأنا المباراة بشكل خاطئ، وسجلوا هدفًا مبكرًا جدًا، لم يكن هناك ضغط كاف على الكرة، ولا تحركات جيدة بالكرة، ولم تسر الأمور لصالحنا».

وأضاف اللاعب البرتغالي: «استقبال هدف مبكر يجعلنا ندخل أجواء المباراة بعقلية مهزومة، من الصعب الخروج من هذه الحالة، ومحاولة التحلي بالشجاعة، والاستحواذ على الكرة، وصناعة شيء ما، إذا لم نكن قادرين على القيام بذلك، فسيكون من الصعب للغاية الخروج من هذا الموقف».

وسلّط فيرنانديز الضوء على الأداء السلبي ليونايتد عندما لا تكون الكرة بحوزته، مشيرًا إلى أنهم منحوا لاعبي كومو الكثير من الوقت والمساحة للتحكم في مجريات اللعب.

وعند سؤاله عما إذا كانت تصريحاته تُعد انتقادًا لتكتيكات كاريك، أجاب فيرنانديز: «هذا أمر يعود للمدرب وطاقمه الفني، وليس لي، أحيانًا يتطلب الأمر مزيدًا من الشجاعة تحت الضغط، والمخاطرة بالضغط المتقدم لإرباك المنافس».

وخرج البرتغالي عن صمته منتقدًا الوضع علنًا، لينضم إلى الأرجنتيني ليساندرو مارتينيس، زميله في الفريق، الذي انتقد إدارة النادي عقب الهزيمة أمام أتلتيكو مدريد الإسباني 0ـ2 في الجولة الثانية في دوري الأبطال الأسبوع الماضي، عندما كشف أن كاريك يمتلك تشكيلة تفتقر للقوة الكافية، لكنه اعتذر عن تصريحاته لاحقًا.

من جانبه، اعترف البلجيكي يوري تيليمانز، صاحب الـ29 عامًا، الذي شارك إلى جانب فيرنانديز في خط وسط يونايتد خلال المباراة في إيطاليا، أن الأداء لم يكن جيدًا بما يكفي على الإطلاق، متابعًا: «تفوقوا علينا في معظم فترات المباراة، لذا كانت ليلة مخيبة للآمال للغاية، يمكنك أن تكون جيدًا من الناحية التكتيكية، لكن إذا غاب الجهد المطلوب، أو العكس، فلن تنجح الأمور، يجب أن تكون جيدًا في كل الجوانب، أما الليلة فقد كان أداؤنا ضعيفًا».

وتأخر يونايتد في النتيجة بعد دقيقتين من صافرة البداية، ولم يتمكن «الشياطين الحمر» من العودة لأجواء اللقاء، لتصل سلسلة مبارياتهم من دون تحقيق أي فوز إلى 7 مباريات.