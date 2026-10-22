سيدات النصر والهلال يصطدمن في موقعة فك الشراكة

يستضيف فريق النصر الأول لكرة القدم للسيدات نظيره الهلال، الخميس، على ملعبه، ضمن الجولة الخامسة من الدوري الممتاز، في مواجهة يسعى خلالها الأصفر إلى تعزيز تفوقه التاريخي، فيما يتطلع الأزرق إلى تقليص الفارق بينهما.

والتقى الفريقان ثماني مرات في تاريخ الدوري، كسب النصر منها ست مواجهات مقابل فوزين للهلال، وسجل الأصفر خلالها «26 هدفًا»، مقابل «16» للأزرق.

وتتجدد المواجهة بين قطبي العاصمة للمرة الثانية الموسم الجاري، بعدما حسم النصر لقب كأس السوبر السعودي للسيدات لصالحه، إثر فوزه على الهلال بنتيجة «4ـ1»، سبتمبر الماضي.

ويدخل الهلال اللقاء في المركز الثاني برصيد «تسع نقاط»، جمعها من ثلاثة انتصارات، مقابل خسارة أمام الاتحاد، وسجل «19 هدفًا»، واستقبلت شباكه «أربعة».

ويتساوى النصر مع غريمه الهلال بالنقاط، إذ يحتل المركز الثالث، بعدما حقق ثلاثة انتصارات وتلقى خسارة أمام الاتحاد، وسجل «13 هدفًا»، فيما استقبلت شباكه «خمسة».