كورتوا: برشلونة صعب.. ولا يشبه الريال

استبق البلجيكي تيبو كورتوا، حارس مرمى فريق ريال مدريد الإسباني الأول لكرة القدم، مباراة «الكلاسيكو» بمواجهة برشلونة المقررة الأحد المقبل، معتبرًا أنه من الطبيعي أن يحظى «الملكي» بإشادة أقل مقارنة بمنافسه الكاتالوني، متصدر دوري «لاليجا» من دون أي هزيمة حتى الآن.

وقال كورتوا عقب الفوز على لايبزيج الألماني 4ـ1 في الجولة الثالثة للمجموعة الموحدة لمسابقة دوري أبطال أوروبا: «نعلم أنها ستكون مباراة صعبة، بالطبع، لكننا نشعر بالثقة، إذا أردنا تقليص الفارق 6 نقاط، فنحن مطالبون بالذهاب إلى هناك لتحقيق الفوز، يجب الاعتراف أنهم كانوا أقوياء للغاية في الدوري الإسباني، علاوة على ذلك، سنلعب على أرضهم، لكني أثق في فريقنا».

وأضاف حارس المرمى البلجيكي: «هل هناك فارق كبير بيننا؟ لا أعتقد ذلك نحن فريقان مختلفان، ونقدم أسلوبين مختلفين في كرة القدم، برشلونة فريق يعتمد بشكل كبير على الهجوم، ولهذا السبب يتم الحديث عنهم أكثر، هم فعالون للغاية ويسجلون الكثير من الأهداف، وهذا سيكون مفتاح المباراة، النجاح في كبح جماح هجومهم، والتسجيل عندما تتاح لنا الفرص».

وعلى الرغم من ذلك، أقر كورتوا، صاحب الـ 34 عامًا، أنه من الطبيعي أن يحصل فريق يحتل المركز الثالث أو الرابع في الدوري على إشادة أقل مقارنة بالفريق المتصدر.

ويحل ريال مدريد، الثالث برصيد 21 نقطة، ضيفًا على ملعب «كامب نو» الأحد المقبل، في محاولة لتقليص الفارق مع غريمه الكاتالوني المتصدر بالعلامة الكاملة 27 نقطة، والذي تعرض الثلاثاء الماضي للهزيمة الأولى له الموسم الجاري في مختلف المسابقات، وجاءت في الجولة الثالثة من دوري الأبطال، أمام باريس سان جيرمان الفرنسي، حامل اللقب، في الموسمين الماضيين، بنتيجة 2ـ4.