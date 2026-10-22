كوبا ليبرتادوريس.. بالميراس يقصي فلوميننسي ويبلغ النهائي

تغلب فريق بالميراس البرازيلي الأول لكرة القدم، صباح الخميس، على لحظات عصيبة في وقت متأخر من المباراة ليهزم فلوميننسي بركلات الترجيح 5ـ3، في مواجهة برازيلية خالصة في إياب الدور نصف النهائي من مسابقة كوبا ليبرتادوريس، ويبلغ المباراة النهائية للمرة السابعة في تاريخه.

وفاجأ فلوميننسي الذي خسر مباراة الذهاب الأسبوع الماضي بنتيجة 1ـ2 مواطنه بالميراس قبل 8 دقائق من نهاية الوقت الأصلي، حين سجل هيركوليس هدفًا حاسمًا على ملعب «نوبانك باركي» في ساو باولو.

وبهذا الهدف، تعادل الفريقان بنتيجة 2ـ2 في مجموع المباراتين، ما دفع بالمواجهة مباشرة إلى ركلات الترجيح عقب صافرة النهاية.

وجاءت اللحظة الحاسمة عندما تصدى كارلوس ميجيل، حارس مرمى بالميراس للركلة الرابعة التي سددها نوناتو، ليتأخر فلوميننسي بنتيجة 3ـ4.

ولم يخطئ مارلون فريتاس، لاعب وسط بالميراس في تنفيذ الركلة الخامسة، ليقود فريقه إلى التأهل للمباراة النهائية للعام الثاني تواليًا.

ويواجه بالميراس، الذي حل وصيفًا في نهائي العام الماضي، إما مواطنه فلامنجو، حامل اللقب، أو إستوديانتس الأرجنتيني، في المباراة النهائية التي من المقرر لعبها نوفمبر المقبل في مونتيفيديو.

وتعادل فلامنجو وإستوديانتس سلبًا في مباراة الذهاب، الأسبوع الماضي، في بوينس أيرس، عاصمة الأرجنتين، ومن المقرر أن تلعب مباراة الإياب على ملعب «ماراكانا» في ريو دي جانيرو، صباح الجمعة.