فتح باب التسجيل في مهرجان الملك عبد العزيز

أعلن المركز الوطني للصقور فتح باب التسجيل للصقور المشاركة في مهرجان الملك عبد العزيز للصقور 2026، الذي يُنظم في مقر المركز بمَلهم شمال مدينة الرياض خلال الفترة من 17 إلى 30 نوفمبر المقبل، داعيًا الصقّارين إلى استكمال إجراءات التسجيل وفق المواعيد المحددة لكل مرحلة.

ويأتي فتح باب التسجيل ضمن استعدادات المركز لتنظيم المهرجان، الذي يُعد أكبر تجمع للصقور في العالم، وأحد أبرز الفعاليات الدولية المعنية بموروث الصقارة والمحافظة عليه.

ويتضمن المهرجان مسابقتي الملواح والمزاين، ويجمع الصقّارين السعوديين والدوليين للتنافس على جوائز تتجاوز قيمتها 38 مليون ريال، وهي الأكبر على مستوى مسابقات الصقور عالميًا، إلى جانب ألقاب كؤوس الملك عبد العزيز و«شلفا الملك» و«سيف الملك».

وأوضح المركز أن التسجيل وتفعيل الصقور عبر المنصة الإلكترونية للمركز، ويبدأ التسجيل من 22 أكتوبر ويستمر حتى 2 نوفمبر، فيما يُتاح التسجيل الجديد للصقور «القرانيس» ونقل الملكية حضوريًا خلال الفترة من 29 إلى 31 أكتوبر، من الـ 04:00 عصرًا حتى الـ 07:00 مساءً، في مقر المركز بملهم.

وتجرى مرحلة مراجعة التسجيل ومعالجة الملاحظات المرتبطة به إلكترونيًا خلال الفترة من 3 إلى 5 نوفمبر، فيما يُتاح تسجيل المشاركين الدوليين حضوريًا من 17 إلى 23 نوفمبر، من الـ 09:00 صباحًا حتى الـ 01:00 ظهرًا، مع توثيق حساباتهم عبر منصة المركز.

ويشمل التسجيل أيضًا مسابقة المزاين، إذ يُتاح حضوريًا وإلكترونيًا طوال أيام المهرجان، من الـ 09:00 صباحًا حتى الـ 01:00 ظهرًا، على أن يُغلق التسجيل لكل فئة قبل يوم من موعد إقامة الشوط المخصص لها.