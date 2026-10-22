الجولة 11 من روشن.. صراع الصدارة وتحسين المراكز

تتقدم مواجهة فريق القادسية الأول لكرة القدم وضيفه الهلال قمة منافسات الجولة الـ 11 من دوري روشن السعودي، التي تنطلق الخميس، في جولة تتوزع فيها حسابات المنافسة بين صراع الصدارة، وملاحقة فرق المقدمة، ومحاولات تحسين المواقع في سلم الترتيب.

وتنطلق الجولة الخميس بمواجهتين، تجمع الأولى الحزم والفيحاء في الرس، والفتح والشباب في الأحساء، فيما أعلن الأهلي عن قرار رابطة دوري المحترفين بتأجيل مواجهته أمام الخليج المقررة الخميس إلى وقت يحدد لاحقًا.

وفي قمة لقاءات الجولة يستقبل القادسية المتصدر نظيره الهلال، صاحب المركز الثاني، الجمعة على ملعب الأمير محمد بن فهد في الدمام. وفي مسار المنافسة ذاته، يخوض النصر، صاحب المركز الثالث برصيد 22 نقطة، مواجهة خارج أرضه أمام الفيصلي في المجمعة، فيما يستضيف الاتحاد، الرابع بـ20 نقطة، فريق الدرعية في جدة.

وتُختتم الجولة السبت، بثلاث مواجهات، تجمع نيوم وأبها في تبوك، والخلود والاتفاق في الرس، والرياض والتعاون في الرياض، وسط تطلع الفرق إلى حصد النقاط وتحسين مواقعها مع استمرار المنافسات.