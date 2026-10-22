الأندية الإسبانية تنضم إلى اتفاق تحديد سقف التذاكر

كشف متحدث باسم رابطة الدوري الإسباني لكرة القدم، الخميس، عن انضمام ثلاثة ​أندية أخرى من الدرجة الأولى إلى اتفاق يقضي بتحديد سقف أسعار تذاكر المباريات خارج الأرض، بحد أقصى 34 دولارًا للتذكرة، ما يعني أنَّ 17 بين 20 ناديًا انضمت إلى الاتفاق.

وتعمل ‌رابطة الدوري ‌الإسباني على تعزيز ​الاتفاق ‌المتبادل ⁠بين الأندية ​في الوقت ⁠الذي يقاطع فيه مشجعو ميلان الإيطالي زيارتهم إلى أودينيزي الأحد المقبل في الدوري، بسبب أسعار تذاكر المباريات خارج الأرض البالغة 73 دولارًا.

ويضمن الاتفاق، الذي دخل حيز التنفيذ ⁠منذ موسم 2023ـ2024، توفير ما لا ‌يقل عن ‌300 تذكرة للمشجعين الضيوف.

و​ارتفعت مبيعات تذاكر ‌المباريات خارج الأرض 33 في المئة ‌لكل مباراة في المتوسط وفقًا لبيانات الدوري الإسباني.

ويحدد الدوري الإنجليزي الممتاز سقفًا لأسعار تذاكر الجماهير الزائرة بحد أقصى 30 جنيهًا إسترلينيًّا «40 ‌دولارًا».

ويمنح دوري الدرجة الأولى الألماني جماهير الفريق الزائر ⁠10 في المئة ⁠من سعة الملعب مع تساوي أسعار التذاكر بين جماهير الفريقين صاحب الأرض والضيوف.

وتنص لوائح الاتحاد الأوروبي للعبة «يويفا» على تخصيص 5 في المئة من سعة الملعب لجماهير الفريق الزائر مع حد أقصى للسعر يبلغ 50 يورو «56.20 دولار» في دوري أبطال أوروبا.

ولم يذكر المتحدث باسم رابطة الدوري الإسباني ​أسماء الأندية الثلاثة ​الإضافية التي انضمت إلى نظام سقف أسعار التذاكر.