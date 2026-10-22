ماريسكا: مساعدة فودين مسؤوليتي

أكد الإيطالي إنتسو ماريسكا، مدرب فريق مانشستر سيتي الإنجليزي الأول لكرة القدم، أن مساعدة فيل فودين، لاعب الفريق، على استعادة أفضل مستوياته تُعد جزءًا من مسؤولياته مدربًا للسماوي، وذلك بعدما وضع اللاعب الدولي حدًا لصيامه الطويل عن التهديف.

وقال ماريسكا الذي تولى قيادة مانشستر سيتي، يونيو الماضي، الخميس، في مؤتمر صحافي: «منذ بداية عملي، جلست مع فيل مرتين أو ثلاث مرات، خاصة في الفترة الأولى، فقط لأُظهر مدى أهميته بالنسبة إلينا له، لا أعلم إن كانت كلمة الحب هي الأنسب».

وأضاف المدرب الإيطالي: «قلت مرارًا إنني أعرف فيل منذ أعوام، ولذلك أدرك أنه ولأسباب مختلفة، لم تكن الأعوام القليلة الماضية على المستوى المطلوب، عندما يتوافر لديك المزيد من اللاعبين أمثال فيل، يصبح فريقك أفضل، لأن الأمر يتعلق مجددًا بتطوير اللاعبين، فإذا نجحت في تطويرهم، فإنك تطوّر الفريق أيضًا، لذلك، أعتقد أن من واجبي أن أحاول مساعدة فيل على استعادة مكانته مجددًا بوصفه أحد أفضل اللاعبين في إنجلترا».

وعحز فودين عن التسجيل لمدة 10 أشهر، قبل أن يهز الشباك في فوز سيتي على إيبسويتش تاون 3ـ2 نهاية الأسبوع الماضي، ثم أحرز ثلاثية «هاتريك» في دوري أبطال أوروبا، خلال الفوز على أيك أثينا اليوناني، 5ـ1 الثلاثاء.

وحصد اللاعب البالغ 26 عامًا، جميع الجوائز الفردية، لأفضل لاعب في الدوري الإنجليزي الممتاز لموسم 2023ـ2024، بعدما قدم موسمًا استثنائيًا سجل خلاله 27 هدفًا، لكن فودين الذي أقرّ بمعاناته من مشكلات تتعلق بالصحة النفسية، لم يتمكن من بلوغ أفضل مستوياته خلال الموسمين الماضيين.

وباستثناء الخسارة بنتيجة 2ـ4 أمام باريس سان جيرمان الفرنسي، حامل اللقب، في دوري أبطال أوروبا، حقق ماريسكا بداية قوية في مهمته لخلافة الإسباني بيب جوارديولا، على رأس الجهاز الفني للسيتي.

وأصبح المدرب الإيطالي أول مدرب في تاريخ الدوري الممتاز يحقق الفوز في مبارياته السبع الأولى مع نادٍ جديد، غير أن النتائج الإيجابية للسيتي خيّمت عليها التهديدات بفرض عقوبات صارمة على النادي، على خلفية اتهامه بارتكاب مخالفات واسعة النطاق للوائح المالية للدوري الإنجليزي.

ومن المرجح أن يواجه السيتي حسمًا كبيرًا من النقاط قد يصل إلى حد الهبوط، ما لم ينجح في استئناف الحكم الذي أدانه في أكثر من 100 تهمة تتعلق بمخالفات مالية.

وأوضح ماريسكا أن الأجواء داخل غرفة الملابس لا تزال إيجابية، على الرغم من الضغوط التي تحيط بالنادي، متابعًا: «في أي نادٍ، عندما تخسر لاعبين مهمين، بل عددًا كبيرًا من اللاعبين المهمين، وتفقد المدرب الذي أمضى 10 أعوام مع الفريق، فإن العودة إلى المنافسة تتطلب دائمًا بعض الوقت، لكن هذه المؤسسة شهدت الصيف الماضي تغييرات طالت عددًا من اللاعبين المهمين، كما تغيّر المدرب بعد 10 أعوام، ومع ذلك نحن ننافس في الوقت الراهن».

ويحل السيتي ضيفًا على أستون فيلا، السبت، معززًا صفوفه بعودة النرويجي إرلينج هالاند، مهاجم الفريق، الذي سجل 12 هدفًا في تسع مباريات خاضها الموسم الجاري، والذي غاب عن مواجهة أيك أثينا بعد تعرضه لإصابة في القدم خلال مباراة إيبسويتش تاون.