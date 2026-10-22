الأندية النسائية في تبوك.. إقبال متزايد و50 مركزا

يبلغ عدد الأندية والصالات الرياضية للسيدات المرخصة بحسب فرع وزارة الرياضة في تبوك 50 مركزًا، وفق ما نشرته وكالة الأنباء السعودية «واس»، الخميس.

وتقدم المراكز برامج متنوعة تلبي اختلاف الأهداف ومستويات اللياقة لدى المشتركات.

وأكد محمد النافع، مدير فرع وزارة الرياضة بمنطقة تبوك، أن الوزارة تعمل على دعم وتنظيم قطاع الأندية والصالات الرياضية النسائية، بما يواكب مستهدفات رؤية السعودية 2030 وبرنامج جودة الحياة.

وأوضح النافع أن الفرع يتولى الإشراف والمتابعة لضمان التزام المراكز بالاشتراطات الفنية والصحية، وتوفير بيئة آمنة ومحفزة للممارسة الرياضية للمرأة، وتشجيع القطاع الخاص على تقديم برامج نوعية تسهم في رفع نسبة الممارسين للرياضة.

وذكر النافع أن الاستثمار في الرياضة النسائية هو استثمار في صحة المجتمع، وأن الوزارة مستمرة في تسهيل إجراءات التراخيص ودعم المبادرات التي تجعل الرياضة جزءًا من الحياة اليومية.

بدورها قالت جميلة العنزي، مديرة أحد الأندية الرياضية النسائية في تبوك: «إن الأعوام الأخيرة شهدت إقبالًا لافتًا على الأندية النسائية مدفوعًا بارتفاع الوعي بأهمية النشاط البدني، لافتة النظر إلى أن المشتركة اليوم تبحث عن البرنامج المناسب والبيئة المريحة التي تساعدها على الانتظام أكثر من مجرد التسجيل».

وأضافت: «الأهداف تتنوع بين تحسين اللياقة العامة، وزيادة القوة العضلية، وتعزيز الصحة، وإنقاص الوزن، وهدفنا تحويل الدافع المؤقت إلى عادة مستدامة، يظهر أثرها في النشاط اليومي والصحة العامة وليس في رقم الميزان فحسب».

وأفادت بأن تنوع الأعمار ومستويات اللياقة يتطلب برامج متدرجة، فالمبتدئة تحتاج إلى تأسيس صحيح، بينما تحتاج المتقدمة إلى برامج تطويرية تراعي حالتها الصحية وقدراتها، مشيرة إلى دور المدربات في المتابعة وتصحيح الأداء ووضع أهداف واقعية، وهو ما يعزز الثقة بالنفس ويساعد على الاستمرار، إلى جانب مراعاة عامل الوقت والخصوصية وتنوع البرامج.