الخلود.. الشنقيطي يعود وكمارا أساسيّا أمام الاتفاق

يعود حامد الشنقيطي، حارس مرمى فريق الخلود الأول لكرة القدم، إلى حماية عرينه في مواجهة الاتفاق التي تجمعهما السبت المقبل، ضمن الجولة الـ11 من دوري روشن السعودي، بعد تعافيه من الوعكة الصحية التي ألمت به الأيام الماضية، وفق مصدر خاص بـ«الرياضية».

وأشار المصدر ذاته إلى أنَّ الحارس البديل مهند اليحيى سيعود إلى قائمة البدلاء في المواجهة المقبلة، بعد أن تولى حماية شباك فريقه أمام الفيصلي، قبل أن تتأجل مباراة أبها في الجولة الماضية.

وتعرض الشنقيطي لوعكة قبل مواجهة الفيصلي بـ 24 ساعة، الأمر الذي أجبر الإنجليزي ديس باكنجهام، مدرب الفريق، على الاستعانة بالبديل.

وأكد أنَّ باكنجهام سيعتمد بشكل نهائي على المدافع الغيني منصور كمارا، ليحل محل الليتواني إدجاراس أوتكوس، الذي تأكد غيابه 21 يومًا، إثر معاناته من إصابة في مفصل القدم خلال فترة التوقف الماضية مع منتخب بلاده أمام أذربيجان.

ويحتل الخلود المرتبة التاسعة برصيد 12 نقطة، محققًا ثلاثة انتصارات ومثلها تعادلات، وثلاث هزائم.