يوفنتوس يطارد إنزاجي.. والبديل كونتي ومدرب نصراوي

طُرح اسم الإيطالي سيموني إنزاجي، مدرب فريق الهلال الأول لكرة القدم، ضمن أجندة يوفنتوس لخلافة مواطنه لوتشيانو سباليتي، في حال قرَّرت إدارة النادي استبداله مع نهاية الموسم الجاري، طبقًا لموقع «كلاسيكو ميركاتو» الخميس.

وأشار الموقع الإيطالي إلى أنَّ قائمة «السيدة العجوز» ضمت أنتونيو كونتي، المدرب السابق للفريق، إلى جانب إنزاجي الذي ينتهي عقده مع الأزرق العاصمي مع نهاية الموسم الجاري، على الرغم من وجود خيار التمديد موسمًا إضافيًّا، في حين ينتهي عقد سباليتي صيف 2028.

إلى ذلك، ذكرت صحيفة «لا جازيتا ديلو سبورت» الإيطالية، الخميس، أنَّ إدارة اليوفي لا ترغب في تغيير الجهاز الفني الموسم الجاري إلا إذا تراجعت النتائج أكثر.

وبيَّنت أنَّ إنزاجي يعد خيارًا لدى إدارة النادي الإيطالي بعد نهاية الموسم الجاري، إلا أنَّه في حال تردي النتائج، وتمت إقالة سباليتي، فإن النادي سيضع خيارًا بتعيين مواطنه ستيفانو بيولي، مدرب فيورنتينا والنصر السعودي السابق، كخيار «مؤقت» حتى نهاية الموسم، دون منحه أي ضمانات للاستمرار الموسم المقبل.

وتعود رغبة تعيين يوفنتوس، وفق «لا جازيتا ديلو سبورت»، مدرب الهلال، إلى قدرته على التعامل مع اللاعبين الشباب والنجوم في الأندية التي أشرف عليها، إضافة إلى صناعة فريق مترابط، والعمل وفق ميزانيات محددة كتجربته رفقة لاتسيو والإنتر، وعدم انتقاده اللاعبين عبر وسائل الإعلام أثناء المؤتمرات الصحافية.