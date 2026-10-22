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حصة تدريبية

2026.10.22 | 03:49 pm
انتظم لاعبو فريق تشيلسي الإنجليزي الأول لكرة القدم، الخميس، في حصة تدريبية، استعدادًا لمواجهة توتنام، السبت المقبل، ضمن منافسات الدوري الممتاز. (المركز الإعلامي ـ تشيلسي)
حصة تدريبية

حصة تدريبية

حصة تدريبية

حصة تدريبية