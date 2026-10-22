حصة تدريبية

انتظم لاعبو فريق تشيلسي الإنجليزي الأول لكرة القدم، الخميس، في حصة تدريبية، استعدادًا لمواجهة توتنام، السبت المقبل، ضمن منافسات الدوري الممتاز. (المركز الإعلامي ـ تشيلسي)