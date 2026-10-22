«الرياض الخضراء».. تنفيذ أكثر من 85%

تتقدم أعمال تنفيذ مشاريع الحدائق الثلاث الكبرى في أحياء القادسية والرمال والمونسية، ضمن «الرياض الخضراء» الذي تشرف عليه الهيئة الملكية لمدينة الرياض، بنسبة إنجاز أكثر من 85 في المئة.

وتضم الحدائق مجموعة متنوعة من المرافق، تشمل الملاعب الرياضية، ومناطق اللياقة البدنية، والألعاب المائية، ومسارات الدراجات الهوائية والتزلج، بما يوفر خيارات متعددة لممارسة الأنشطة الرياضية والترفيهية.

وتشمل أعمال التشجير للحدائق زراعة أكثر من 585 ألف شجرة وشجيرة، إلى جانب مغطيات التربة، بما يعزز حضور العناصر الطبيعية في الحدائق ويدعم تكامل مكوناتها.

وتسهم هذه المشاريع في دعم مستهدفات «الرياض الخضراء» لزيادة الغطاء النباتي في المدينة، والحد من آثار ارتفاع درجات الحرارة، وتحسين جودة الهواء.