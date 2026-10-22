استجواب ليوليوس بعد التلاعب في النتائج

خضع فانجيليس ليوليوس، رئيس الاتحاد اليوناني لكرة السلة، الخميس، للاستجواب في إطار تحقيق بشأن التلاعب بنتائج مباريات يعود إلى نحو عقد من الزمن.

وأُلقي القبض على ليوليوس، الأربعاء، بموجب مذكرة توقيف أصدرها مدّع عام مختص بالشؤون الرياضية بحق ستة مشتبه بهم، من بينهم حكّام سابقون.

ومن بين الموقوفين فاسيليكي تساروخا، حكَمة الدوري الأوروبي «يوروليج»، التي تُعد أبرز حكَمة في اليونان، إذ أُلقي القبض عليها أيضًا الأربعاء في مطار أثينا.

ومثل المشتبه بهم أمام القاضي، الخميس، على أن يبقوا قيد الاحتجاز لدى الشرطة إلى حين الإدلاء بإفاداتهم.

ويواجه المتهمون عقوبات تصل إلى السجن لمدة 10 أعوام، في حال إدانتهم بارتكاب مخالفات، فيما ينفي جميعهم تورطهم في القضية.

وأعلنت رابطة «يوروليج» في بيان صحافي، إيقاف فاسيليكي، مؤكدة أنها ستجري مراجعة داخلية خاصة بها.

وأضاف البيان: «تم إيقاف الحكَمة فاسيليكي تساروخا عن إدارة المباريات في كافة مسابقات كرة السلة التابعة لليوروليج، إلى حين انتهاء تحقيق السلطات المحلية والمراجعة الداخلية التي تجريها الرابطة».

وبدأ التحقيق عقب شكوى رسمية تقدم بها فريق ماروسي، ومقره أثينا، أبريل الماضي، وكان مدرب النادي قد عمل سابقًا لدى ليوليوس.

وأوضحت هيئة الإذاعة والتلفزيون اليونانية الرسمية «إي آر تي» أن ثمانية شهود أدلوا بإفاداتهم في القضية، من بينهم شخصان يُزعم أنهما أقرا بتلقي أموال مقابل التغاضي عن مخالفات.

ونقلت صحيفة «كاثيميريني» عن رسالة نصية يُزعم أن أحد الحكّام أرسلها، وجاء فيها: «من الذي ينبغي أن أخرجه بالأخطاء الشخصية؟».

وأعلنت الشرطة، الخميس، العثور على مبالغ نقدية تتجاوز 930 ألف يورو، أيّ ما يعادل 1.04 مليون دولار، خلال عمليات تفتيش لمنازل.

وكان الاتحاد اليوناني للعبة قد أعلن، الأربعاء، أن مجلس إدارته عقد اجتماعًا طارئًا لاطلاع أعضائه على الإجراءات القانونية الجارية.

وأفادت وكالة الأنباء اليونانية أن التحقيق يشمل نحو 50 مباراة في دوري الدرجة الأولى والمسابقات الأدنى، وصولًا إلى بطولات الشباب والمدارس، ويعود إلى 2016.

وانتُخب ليوليوس رئيسًا للاتحاد 2021، بعدما شغل سابقًا منصب رئيس نادي بروميثياس باتراس، الذي حقق ترقيات متتالية منذ 2012، وصولًا إلى دوري الدرجة الأولى 2016.

وفي عهد ليوليوس، أحرز المنتخب اليوناني الميدالية البرونزية في بطولة أوروبا لكرة السلة العام الماضي، محققًا أول ميدالية له منذ 2009.

وتجري أندية يونانية بارزة مباحثات مع رابطة كرة السلة الأمريكية للمحترفين «إن بي إيه» بشأن إنشاء دوري أوروبي جديد.