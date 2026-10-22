تمزق يبعد الفدا عن الرياض

أعلن نادي الرياض عن معاناة عماد الفدا، حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم، من إصابة تمزق من الدرجة الأولى، بحسب ما نشره حساب النادي الرسمي في منصة «إكس» للتدوينات القصيرة، الخميس.

وبيّن النادي أن الإصابة التي تعرض لها الفدا على مستوى وتر العضلة الأمامية للفخذ الأيسر، وينتظر أن تتحدد مدة غيابه قبل العودة إلى المشاركة مع زملائه بعد استكمال التقييم الطبي ومتابعة حالته.

ويستقبل الرياض ضيفه التعاون، السبت، لحساب الجولة الـ 11 من دوري روشن السعودي.

ويحتل الرياض المركز الثاني عشر برصيد 9 نقاط جمعها من انتصارين، و 3 تعادلات و 4 خسائر.