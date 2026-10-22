استئناف تشغيل مطار الملك فهد الدولي في الدمام

أفادت الهيئة العامة للطيران المدني في بيان إلحاقي بثته على موقعها وحساباتها الرسمية على منصة التواصل الاجتماعي، بشأن الاعتداء الغاشم الذي استهدف مطار الملك فهد الدولي في الدمام، الأربعاء، بارتفاع عدد الوفيات جراء الاعتداد إلى حالتين بعد تأكيد حالة وفاة إضافية، وهما مواطن ومقيم من الجنسية الهندية ـ رحمهما الله ـ فيما بقي عدد المصابين «8» أشخاص، منهم مواطن، ومقيمان اثنان من كلٍ من الجنسيات الهندية واليمنية والبنجلاديشية، ومقيم من الجنسية النيبالية، تراوحت إصاباتهم من الطفيفة إلى البليغة، وهم يتلقون الرعاية الصحية اللازمة في عدد من المستشفيات، سائلةً الله الرحمة للمتوفين، والشفاء العاجل للمصابين.

وأكدت الهيئة استمرار العمل ـ بالتكامل والتنسيق مع الجهات الأمنية ذات العلاقة ـ على تقييم الأضرار، واتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لضمان سلامة المسافرين والعاملين، والمحافظة على أمن وسلامة منظومة الطيران المدني بالسعودية، مشيرةً إلى استئناف العمليات التشغيلية بالمطار، وعودة الحركة الجوية إلى طبيعتها.