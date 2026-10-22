الأهلي يدعم الدرعية قبل الاتحاد

تلقت إدارة نادي الدرعية موافقة نظيرتها في الأهلي، للسماح للفريق الأول لكرة القدم بإجراء التدريب الأخير، الخميس، على ملعب النادي، استعدادًا لمواجهته أمام الاتحاد في المباراة التي تجرى عند الـ 06:30 مساء الجمعة على ملعب «الإنماء» بمدينة الملك عبد الله الرياضية في جدة، وفق مصدر خاص بـ«الرياضية».

وأشار المصدر ذاته، على أن بعثة النادي العاصمي، وصلت إلى مدينة جدة مبكرًا، كسبًا للوقت واستعدادًا لهذه المواجهة، مفضلة خوض التدريب الأخير في جدة.

ويسعى البرتغالي برونو لاج، مدرب الفريق الدرعاوي، إلى وضع الخطة والطريقة المناسبة خلال تدريب الخميس، في ظل اعتماده على العناصر الأجنبية الثمانية، يتقدمهم الجزائري عادل بولبينة، والأوروجوياني داروين نونيز، والفرنسي إنزو ميو.

وتغلب الدرعية في المواجهة الماضية على الرياض بهدف دون مقابل، سجل عن طريق الإسباني أوسكار رودريجيز، قفز به فريقه إلى المرتبة السابعة برصيد 15 نقطة متقدمًا على الاتفاق بفارق الأهداف.