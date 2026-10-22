الأهلي المصري يعاقب لاعبيه بغرامات مضاعفة

أوقعت إدارة النادي الأهلي المصري عقوبات مالية على لاعبي الفريق الأول لكرة القدم، بعد التعادل الصعب أمام القناة 3ـ3، ضمن الجولة السابعة من الدوري، وفق الحساب الرسمي عبر منصة «إكس» الخميس.

وأشار البيان، الصادر في حساب النادي، إلى أنَّ وائل جمعة، مدير الكرة، أوقع عقوبات مالية مضاعفة على اللاعبين، بعد نهاية الجلسة المطولة معهم صباح الخميس، في حضور المغربي الحسين عموتة، مدرب الفريق، وتمَّ وضع النقاط على الحروف بشأن المستوى الفني والبدني الذي ظهر به اللاعبون أمام القناة، والذي لم تتضح أسبابه.

وأكد البيان أنَّ الفترة المقبلة لا تحتمل أي تقصير من أي عنصر، مطالبًا اللاعبين بمراجعة أنفسهم فيما يقدمونه وأنَّ الأهلي لن يقف على أي لاعب.

ويحتل الأهلي المرتبة الثانية في قائمة الدوري برصيد 17 نقطة، مبتعدًا عن بيراميدز المتصدر بفارق 4 نقاط، متقدمًا على غريمه الزمالك بنقطة وحيدة فقط.