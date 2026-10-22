بوسيتش يعيد برمجة الأهلي

اضطر الهولندي مارينو بوسيتش، مدرب فريق الأهلي الأول لكرة القدم، إلى إعادة برمجة التدريبات، وذلك بعد إعلان تأجيل مواجهة الخليج التي كان من المقرر أن تُجرى، الخميس، على ملعب مدينة الأمير عبد الله الفيصل الرياضية في جدة، ضمن الجولة الـ11 من دوري روشن السعودي، وفق مصدر خاص بـ«الرياضية».

وأكد المصدر ذاته، أن بوسيتش أبلغ إدارة الكرة في النادي بفرض تدريب عند الـ 05:00 مساء الخميس، على ملعب النادي لتعويض المباراة «المؤجلة».

وكانت رابطة دوري المحترفين، أعلنت تأجيل مواجهة الأهلي والخليج 24 ساعة، لاعتبارات لوجستية، على أن تجرى الجمعة 23 أكتوبر على ملعب مدينة الأمير عبد الله الفيصل الرياضية عند الـ 09:00 مساء.

ويحتل الأهلي المرتبة الخامسة في قائمة ترتيب دوري «روشن» برصيد 18 نقطة، بعد الفوز في 6 مباريات والخسارة في ثلاث.