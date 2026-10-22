الجمعة والسبت.. 1.6 مليون تنتظر أبطال الفروسية

يستعد ميدان الملك عبد العزيز للفروسية في الرياض، يومي الجمعة والسبت لاستضافة الحفلين الثالث والعشرين والرابع والعشرين، ضمن منافسات الأسبوع الثاني من «موسم سباقات الرياض».

وتتضمن المنافسات 24 شوطًا، بواقع 12 شوطًا في كل أمسية، وبإجمالي جوائز مالية تتجاوز 1.6 مليون ريال، وسط منافسة قوية بين نخبة الجياد على كأسي «الاستخبارات العامة» و«إفريقيا»، إضافة إلى الشوط التحضيري لكأس الأمير محمد بن سعود الكبير.

وتتجه الأنظار في أمسية الجمعة إلى «كأس الاستخبارات العامة»، الذي يجرى على مسافة 1600 متر بجائزة مالية قدرها 150 ألف ريال.

وتبرز في هذا الشوط عدة أسماء مرشحة، يتقدمها الجواد «مايكل سكوفيلد»، القادم من انتصار مميز في «كأس طويق» ضمن أمسية «كأس السعودية»، بشعار أبناء الملك عبد الله بن عبد العزيز. كما ينافس بقوة الجواد «باور أوف بيوتي»، بطل كأس بطولة ميدان الملك خالد، بشعار الأمير سعود بن سلمان بن عبد العزيز، إلى جانب الجواد «آنكل» بشعار الشيخ عبد الله حمود المالك الصباح.

وفي «كأس إفريقيا» المخصص للإنتاج المحلي على مسافة 1800 متر، وبجائزة مالية تبلغ 150 ألف ريال، تتركز الترشيحات حول الجواد «لله دره» لأبناء الملك عبد الله بن عبد العزيز، والجواد «حافظك الله» بشعار الأمير فيصل بن خالد بن عبد العزيز.

كما تشهد أمسية السبت تنظيم الشوط التحضيري لـ «كأس الأمير محمد بن سعود الكبير»، على مسافة 2000 متر بجائزة مالية قدرها 120 ألف ريال.

ويشارك في الشوط المرشح الأبرز الجواد «ونعمين»، المتوَّج سابقًا بكأس خادم الحرمين الشريفين وكأس ولي العهد، بشعار أبناء الملك عبد الله بن عبد العزيز.

من جانبه، وجّه نادي سباقات الخيل الدعوة للجمهور وعشاق الفروسية لحضور منافسات الأسبوع الثاني، والاستمتاع بأجواء السباقات الحماسية والفعاليات المصاحبة في ميدان الملك عبد العزيز، إلى جانب الاستفادة من أركان الضيافة، والمطاعم، والباقات المتنوعة المخصصة للزوار.