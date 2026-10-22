الخميس.. انطلاق مزاد حائل للإبل

ينطلق مزاد حائل للإبل بنسخته الـ 17، الخميس، بتنظيم من جمعية ترحال السياحية التعاونية بإشراف من إمارة المنطقة ويستمر لمدة 10 أيام.

ويهدف المزاد إلى دعم الموروث العربي الأصيل الذي يتميز به سكان الجزيرة العربية وإبراز ارتباط الإبل بالتراث والثقافة السعودية وتعزيز حضورها بوصفها أحد المكونات الرئيسة للموروث الوطني.

وأوضح ممدوح المشعان، المدير التنفيذي للمزاد، أن الفعاليات المصاحبة تتضمن أسواقًا ونوافذ تسويقية متنوعة، من بينها السوق الشعبي الذي يضم أكثر من 60 منفذًا تسويقيًا للأسر المنتجة بإشراف وتنظيم من جمعية إنتاج للتنمية والتمكين، إضافة إلى أكثر من 40 ركنًا للحرفيين بالشراكة مع جمعية إتقان للحرفيين، بما يسهم في دعم الأسر المنتجة وتمكين الحرفيين وتعزيز مشاركتهم في الأنشطة الاقتصادية.

وأفاد المشعان أن المزاد يضم معرض البيئة والزراعة ومعرض الآثار والتراث ومعرض الحرفيين، وريادة الإبل، ومعرض الصقور وقرية الألعاب ومسرحًا للأطفال، والفرق الترفيهية، إضافة إلى فعاليات طرح الحاشي والجمرية، فيما اكتملت مقار الملاك والمستثمرين بأكثر من 130 مقرًّا، بطاقة استيعابية تتجاوز 4 آلاف من الإبل.