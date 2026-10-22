الهلال.. إنزاجي يضم 11 أجنبيا في رحلة الدمام

قرر الإيطالي سيموني إنزاجي، مدرب فريق الهلال الأول لكرة القدم، ضم كافة اللاعبين الأجانب إلى بعثة الفريق المتوجهة إلى الدمام استعدادًا لخوض مواجهة القادسية في الجولة الـ11 من دوري روشن السعودي، التي تجرى على ملعب الأمير محمد بن فهد في الدمام، الجمعة، وفق مصدر خاص لـ«الرياضية».

وأشار المصدر ذاته إلى أن بعثة الفريق العاصمي، ستغادر من الدمام إلى الدوحة العاصمة القطرية، استعدادًا لخوض مواجهة الشمال لحساب الجولة الثالثة من دوري أبطال آسيا للنخبة التي تلعب الإثنين المقبل على ملعب «البيت» بالخور.

وبيّن أن إنزاجي سيجري عددًا من التغييرات في القائمة الأساسية التي سيدخل بها المواجهة القارية، بهدف إتاحة المجال لتدوير اللاعبين الأجانب، إضافة إلى عودة علي لاجامي الذي عاد الأسبوع الماضي عقب تعافيه من الإصابة العضلية.

إلى ذلك، يغادر لاعبو الأزرق، بعد مغرب الخميس برًا عبر الحافلة إلى الدمام، بعد أن ينهي الجميع التدريب الذي يحتضنه مركز «الماجدية الرياضي»، استعدادًا لمواجهة القادسية، الجمعة.

ويحتل الهلال المرتبة الثانية في قائمة دوري روشن السعودي برصيد 24 نقطة، مبتعدًا بفارق نقطة عن منافسه القادسية، مع امتلاكه أفضلية مواجهة «مؤجلة» أمام الرياض ضمن الجولة التاسعة.

فيما يقف الأزرق في الصدارة بفارق الأهداف مع العين الإماراتي والاستقلال الإيراني وشباب الأهلي الإماراتي في مجموعة «الغرب» لبطولة النخبة.