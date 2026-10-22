رودجرز: الهلال أقوى فريق سعودي وسامرفيل خطير

أكد الإيرلندي الشمالي بريندان رودجرز، مدرب فريق القادسية الأول لكرة القدم، أنهم لا يخشون قوة الهلال، حينما يواجهونه، الجمعة، على ملعب الأمير محمد بن فهد في الدمام، في قمة الجولة الـ11 من دوري روشن السعودي، مؤكدًا في الوقت ذاته أن المنافس يدرك صعوبة المباراة التي تنتظره.

وقال رودجرز خلال المؤتمر الصحافي الذي عقد بمقر النادي، الخميس: «نلعب أمام الهلال أقوى فريق شاهدته منذ حضوري إلى السعودية، ولكنه يعلم أنه سيواجه فريقًا قويًا أيضًا، نحن لا نخشاه، لكننا نحترم جودة اللاعبين الذين يمتلكهم».

وحذر المدرب بشكل خاص من خطورة الهولندي كريسينسيو سامرفيل وقال: «لديهم سامرفيل، أعرفه جيدًا، لاعب خطير للغاية خاصة في المساحات، الهلال بشكل عام فريق قوي ويمتلك جاهزية بدنية عالية جدًا».

وردًا على التساؤلات المستمرة حول مواجهة القوى الكبرى في الدوري، قال: «منذ وصولي والجميع يسألني عن التخوف من الأندية الكبيرة، نحن نحترم الجميع ومستعدون للظهور بقوة في المباريات الكبرى، الدوري السعودي معروف بأنديته التاريخية الكبيرة، والقادسية كان في درجة أدنى، لكننا أدينا عملًا كبيرًا، وطموحنا عالٍ جدًا، من أجل منافسة الكبار».

وعن أسلوب اللعب الذي سيعتمده لإيقاف خطورة الهلال قال: «يجب أن نكون منضبطين تكتيكيًا ومنظمين ومتقاربين في الخطوط، وأن نضغط بحدة عالية مع الاستحواذ على الكرة».

وفيما يتعلق بالإرهاق وقصر التجهيز الفني للمباراة، أشار قائلًا: «الفريق حظي بيوم واحد فقط للإعداد وسيتحدد الخميس الموقف النهائي لجاهزية اللاعبين، فترة الاستشفاء قصيرة، لكن لدينا طاقم طبي ممتاز يتعامل بشكل جيد مع هذا الأمر».

وتابع: «الأندية التي تشارك في بطولات متعددة ستعاني طبيعيًا من الإرهاق، نحن نريد هذا التحدي لأننا نطمح لنكون ناديًا ناجحًا، لدينا مباراة أخرى الإثنين المقبل في دوري أبطال آسيا للنخبة أمام السد القطري، تليها مواجهة الخميس ضد الرياض، لذلك ينبغي علينا التأكد من جاهزية جميع العناصر».

واختتم المدرب حديثه بالثناء على المرونة التكتيكية والروح القتالية للاعبيه: «في المباريات الماضية أجرينا تغييرات في التشكيلة دون أن يتأثر الأداء الجماعي، ركزنا على الجانب البدني، ولابد أن أشكر اللاعبين مجددًا على جهودهم وقتالهم حتى الدقيقة الأخيرة، كما حدث أمام التعاون».