الجمعة.. 5 مواجهات في الجولة الأخيرة من «كينجز ليج»

تختتم منافسات مرحلة الدوري لبطولة دوري الملوك «كينجز ليج» لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، الجمعة، بخمس مواجهات لحجز بطاقات العبور إلى الدور ربع النهائي في البطولة التي تحتضنها صالة «كول أرينا» في الرياض.

وتشهد المواجهة الأولى لقاء RA2 أمام ABO FC عند الـ 07:00 مساءً، ثم مواجهة Turbo ضد Bakhira FC عند الـ 08:00 مساءً، و DR7 في مواجهة 3BS في الـ 09:00، ثم لقاء Rising Peaks أمام Red Zone عند الـ 10:00 مساءً، ثم المواجهة الأخيرة عند الـ 11:00 مساء والتي تجمع Ultra Chmicha ضد FWZ .

وتلعب مباريات الدور ربع النهائي في 26 أكتوبر، قبل أن يختتم الموسم بـ «النهائي الرباعي» 30 أكتوبر.

وتستضيف «كول أرينا» في بوليفارد رياض سيتي جميع مباريات البطولة، التي تتسع لنحو 1500 متفرج، بعد أن شهدت النسخة الماضية حضورًا جماهيريًا كاملًا ونفادًا للتذاكر، وسط توقعات بتكرار الأجواء الحماسية مع انطلاق الموسم الجديد.

ويعد «دوري الملوك» مفهومًا مبتكرًا لكرة القدم أسسه جيرارد بيكيه، ويقدم مباريات كرة قدم سباعية وفق مجموعة من القوانين المبتكرة، التي تمنح الجماهير تجربة تفاعلية مختلفة، ونجح منذ انطلاقه في التوسع إلى عدد من الأسواق العالمية، واستقطاب ملايين المتابعين، بمشاركة نخبة من نجوم كرة القدم وصناع المحتوى حول العالم.