الحزم يفرض على الفيحاء التعادل الرابع

فرض فريق الحزم الأول لكرة القدم التعادل على ضيفه الفيحاء 2ـ2 خلال اللقاء الذي جمعهما، الخميس، ضمن الجولة الـ11 من دوري روشن السعودي.

ويعد هذا التعادل الرابع بين الفريقين طوال تاريخ مواجهاتهما في دوري المحترفين إذ سبقها 1ـ1 عام 2018، وسلبيًا 2023، ثم الدور الأول من الموسم الماضي، قبل أن تتجدد الخميس.

وتقدم الحزم في المواجهة عن طريق الرواندي بونور موجيشا عند الدقيقة 5، قبل أن يدرك الزامبي فاشون ساكالا التعادل للفيحاء عند الدقيقة 33.

وفي الشوط الثاني أحرز الفيحاء الهدف الثاني بواسطة سلطان تنكر الذي سجله بالخطأ في مرماه «69»، وقبل نهاية المواجهة بدقائق معدودة سجل الحزم التعادل عبر الجزائري أمير سعيود من علامة الجزاء «89».

ورفع الحزم رصيده إلى 10 نقاط من انتصارين و4 تعادلات مقابل 5 هزائم، وبلغ الفيحاء النقطة الـ8 بعد فوز وحيد و5 تعادلات ومثلها خسائر.

ويحل الحزم ضيفًا على نظيره الخليج الخميس المقبل ضمن الجولة الـ12، وبعده بيومين يواجه الفيحاء نظيره الفيصلي لحساب المرحلة ذاتها.