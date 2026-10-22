19 ألفًا يشترون تذاكر القادسية والهلال

نفد نحو 19 ألفًا من تذاكر مباراة فريق القادسية الأول لكرة القدم وضيفه الهلال، التي يحتضنها ملعب الأمير محمد بن فهد في الدمام، مساء الجمعة، ضمن الجولة الـ 11 من دوري روشن السعودي.

ووفق مصادر «الرياضية»، طرح النادي الشرقاوي 22 ألفًا و400 تذكرة للمواجهة، اشترى المتفرجون نحو 19 ألفًا منها، حتى وقت إعداد الخبر، عبر منصة «ويبوك» الإلكترونية.

و90 في المئة من التذاكر مخصّصة لمشجعي الفريق صاحب الأرض، مقابل 10 في المئة للضيوف.

ويعكس نفاد 85 في المئة من العدد المطروح إقبالًا جماهيريًا كبيرًا على متابعة اللقاء المرتقب بين القادسية، متصدر ترتيب المسابقة برصيد 25 نقطة، ووصيفه، برصيد 24 نقطة.

والأربعاء، أعلن نادي القادسية عن إلغاء 2409 من تذاكر المباراة، بسبب رصده تداولها عبر مصادر غير معتمدة وبأسعار مختلفة عن الرسمية.

وأكد النادي، في بيانٍ له، اتخاذه بالتعاون مع «ويبوك» الإجراءات اللازمة، تمهيدًا لإتاحة التذاكر الملغاة عبر المنصة المعتمدة ومنح المشجعين فرصة للحصول عليها بالأسعار المحددة.