كاريلي: قلة التركيز ضيعت نقاط الحزم

اعترف البرازيلي فابيو كاريلي، مدرب فريق الفيحاء الأول لكرة القدم، بأن فريقه عاني من نقص في التركيز خلال الدقائق الأخيرة من المباراة، وذلك بعد أن استقبل هدفًا أمام الحزم عند الدقيقة 89 في المواجهة التي انتهت 2ـ2 ضمن الجولة الـ11 من دوري روشن السعودي.

وقال كاريلي خلال المؤتمر الصحافي عن استقبال الأهداف في الدقائق الأخيرة: «بالتأكيد، نقص التركيز يُعد أحد العوامل المؤثرة في استقبال الأهداف خلال الدقائق الأخيرة، ونعمل على معالجة هذا الجانب، ورفع مستوى التركيز لدى اللاعبين طوال مجريات المباراة، والمحافظة عليه حتى صافرة النهاية».

وعن مستوى لاعبيه علق: «قدمنا شوطًا أول رائعًا، ورغم استقبالنا هدفًا مبكرًا من كرة ثابتة، نجحنا في العودة وتسجيل هدف التعادل خلال الشوط ذاته، ونعمل باستمرار على معالجة الأخطاء الدفاعية وتجنب استقبال الأهداف من الكرات الثابتة».

وأضاف: «وفي الشوط الثاني، استطعنا تسجيل هدف التقدم رغم سيطرة الحزم على مجريات اللعب، لكن التعب والإرهاق ظهرا على اللاعبين في الدقائق الأخيرة، خاصة بعد المباراة الكبيرة التي خضناها أمام الأهلي قبل ثلاثة أيام، والتي بذلنا خلالها مجهودًا بدنيًا عاليًا».

وأكمل: «للأسف، تسببنا في ركلة جزاء خلال الدقائق الأخيرة، نجح الحزم من خلالها في إدراك التعادل، بعدما كنا قريبين من تحقيق الانتصار».