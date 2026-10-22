قادري: لعبنا 3 مباريات في أسبوع.. الجدولة ضغطتنا

اشتكى التونسي جلال قادري، مدرب فريق الحزم الأول لكرة القدم، من خوض 3 مباريات في ظرف أسبوع وفق ما ذكره خلال المؤتمر الصحافي، الخميس، بعد التعادل مع الفيحاء 2ـ2 ضمن الجولة الـ11 من دوري روشن السعودي.

وقال المدرب التونسي: «خضنا ثلاث مباريات خلال الفترة من 15 إلى 22 أكتوبر، من بينها مواجهة الهلال في الرياض وهو ما تسبب في ضغط بدني كبير على اللاعبين، والفيحاء أيضًا يمر بالظروف ذاتها».

وأضاف: «أعتقد أن جدولة المباريات كان من الممكن أن تكون أفضل، وكان من الأنسب خوض المواجهة السبت بدلًا من الخميس، لمنح اللاعبين وقتًا كافيًا للاستشفاء، خاصة أننا سنحصل الآن على راحة تمتد إلى ستة أو سبعة أيام قبل المباراة المقبلة».

وعن المواجهة ذكر: «الحمد لله، أعتقد أنها نتيجة إيجابية بالنظر إلى أننا أدركنا التعادل في الدقائق الأخيرة، رغم أننا دخلنا المباراة بحثًا عن النقاط الثلاث وتحقيق الانتصار».

وتابع: «الشوط الأول كان متكافئًا بين الفريقين، بينما فرضنا سيطرتنا في الشوط الثاني وقدمنا أداءً قويًا، لكن المؤسف أننا استقبلنا هدفًا في عز سيطرتنا نتيجة خطأ من أحد لاعبينا».

وأردف: «شاهدتم أننا صنعنا أكثر من سبع فرص أمام المرمى، وقدمنا أداءً رائعًا، وكنا نطمح إلى تحقيق نتيجة أفضل بالنظر إلى الفرص التي أتيحت لنا».

وحول سبب تراجعه بعد تسجيل الهدف الأول: «نعاني من ضغط المباريات المتتالية، وهو ما تسبب في تعرض عدد من لاعبينا لإصابات عضلية، من بينهم عبد العزيز الحربي خلال مواجهة اليوم، ودياكيتي في مباراة الهلال، وقبلهما عبد العزيز الضويحي، إلى جانب لاعبين آخرين. هذه الظروف البدنية وكثرة الإصابات أثرت على الفريق، وتُعد من أبرز أسباب التراجع بعد التقدم في النتيجة».