دياز خارج حسابات البايرن

خسر فريق بايرن ميونيخ الألماني الأول لكرة القدم خدمات مهاجمه لويس دياز بعد تعرّضه لإصابة في عضلات الفخذ الخلفية اليسرى، خلال التعادل 2ـ2 على ملعبه أمام أرسنال الإنجليزي، الأربعاء، في دوري أبطال أوروبا.

وشارك الدولي الكولومبي «29 عامًا» بديلًا في الدقيقة 68 على ملعب «أليانز أرينا» لكنه اضطر لمغادرة الملعب في الوقت المحتسب بدلًا من الضائع إثر الإصابة.

وأوضح البايرن في بيان، الخميس، أن الفحوصات التي أجراها الفريق الطبي للنادي أكدت إصابة اللاعب بتمزق في عضلات الفخذ الخلفية وسيغيب على إثرها في الوقت الحالي.

وتُعد إصابة دياز ضربة موجعة للبايرن مع دخوله مرحلة مزدحمة بالمباريات الموسم الجاري، إذ فرض الجناح نفسه خيارًا هجوميًا رئيسًا منذ انضمامه إلى بطل ألمانيا.

وكان البايرن وأرسنال تعادلا ضمن منافسات الجولة الثالثة لمرحلة المجموعة الموحدة لدوري الأبطال، بعدما سجل ديكلان رايس هدف التعادل للفريق الضيف قبل النهاية.

ويلتقي البايرن متصدر الدوري الألماني الأحد مع مضيفه فرايبورج الثالث الذي يتخلف عنه بفارق نقطة واحدة بعد ست جولات.