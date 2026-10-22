الشباب يجدد انتصاره الأكبر على الفتح

كرَّر فريق الشباب الأول لكرة القدم انتصاره الأكبر على الفتح ضمن بطولة دوري المحترفين، وهزمه بنتيجة 3ـ1، مساء الخميس، في مباراة احتضنها ملعب «ميدان تمويل الأولى» في الأحساء ضمن الجولة الـ 11.

وافتتح البرازيلي ريكاردو ماتياس، مهاجم الشباب المعار من الأهلي، التسجيل في الدقيقة 17، مُحرِزًا هدفه الثاني مع الفريق العاصمي خلال المشاركة الرابعة بقميص «الليوث».

وأضاف زميله علي البليهي، قلب الدفاع، الهدف الثاني في الدقيقة 31، قبل تقليص الفتح الفارق عن طريق الجناح السلوفاكي لوكاس هاراسلين «40».

وشهد الشوط الثاني تسجيل البليهي هدفًا ثانيًا له وثالثًا للشباب في الدقيقة 54، وبعده لم يستطع الفريقان هز الشباك مجددًا لتنتهي المباراة لمصلحة الضيوف بنتيجة 3ـ1.

وعلى الرغم من دخوله مطلع الشوط الثاني، تعرض زياد الجري، مدافع الفتح، للطرد في الدقيقة 75 نتيجة حصوله على بطاقتين صفراوين.

وقبل هذه المباراة، حقق الشباب 11 انتصارًا على الفتح في بطولة دوري المحترفين التي انطلقت صيف 2008. وأكبر هذه الانتصارات جاء بنتيجة 3ـ1 على أرض الفتح في 7 نوفمبر 2020، وهو السيناريو الذي كرره الشباب للمرة الثانية.

وفاز الشباب للمرة الثانية في دوري روشن السعودي، الذي خاض فيه 10 مباريات وتأجلت له واحدة، رافعًا رصيده إلى 11 نقطة.

في المقابل، تجمد رصيد الفتح، الذي خسر للمرة الخامسة خلال آخر 6 جولات، عند 6 نقاط.