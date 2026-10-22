الريال يهدد تيباس بإجراء تأديبي

يواجه خافيير تيباس، رئيس رابطة الدوري الإسباني لكرة القدم، إجراءً تأديبيًا بسبب مقارنته إعلام نادي ريال مدريد بأساليب جوزيف جوبلز وزير الدعاية النازي.

وطلب المجلس الأعلى للرياضة من المحكمة الإدارية للرياضة، الخميس، تقييم ما إذا كان تيباس قد ارتكب مخالفة بمنشوره على منصة «أكس» في 16 أكتوبر الجاري.

وأوضح المجلس في بيان الخميس أن على المحكمة أن تحدد ما إذا كانت تصريحات تيباس قد تشكل مخالفة جسيمة بموجب قانون الرياضة الإسباني الصادر عام 1990، الذي يشمل «أفعالًا مشهورة وعلنية تضر بكرامة الرياضة ولياقتها». وأضاف أن «الحفاظ على القيم التي تجعل من الرياضة فضاء للاحترام والتعايش واللعب النظيف أمر أساسي».

وكان تيباس اتهم قناة ريال مدريد التلفزيونية بالتلميح إلى أن الحكام يحاولون منع النادي من الفوز، وقال إن تلك الأساليب «تذكر بآليات الدعاية التي استغلها جوبلز». وطالب الريال بعد تلك التصريحات باستقالة رئيس الرابطة.

وحاول تيباس لاحقًا التوضيح بأنه كان يقارن بـ«أساليب الدعاية تلك»، وليس بأيديولوجية النازيين. وكرر ذلك في منشور على المنصة نفسها الخميس. وتساءل تيباس أيضًا لماذا لا يؤثر اتهام ريال مدريد «نظام التحكيم بالفساد» في «الكرامة الرياضية ولياقتها».

وكتب: «ألا يضر ذلك بالأندية والحكام وملايين المشجعين؟ أم أن هذه القيم لا تستحق دفاعًا علنيًا إلا حين يرد أحدهم على هذه الهجمات».

وينتقد ريال مدريد الحكام معظم الأسابيع على قناته التلفزيونية، واتهم العام الماضي التحكيم في إسبانيا بـ«الفاقد للمصداقية تمامًا».