قطر تستضيف الجولات الأخيرة من كأس القارات

تستضيف قطر المباريات الثلاث الأخيرة من بطولة كأس القارات للأندية، وذلك للعام الثالث تواليًا، خلال الفترة من 9 إلى 16 ديسمبر وذلك على ملعبي حمد بن جاسم وأحمد بن علي في الدوحة.

وستتنافس الفرق المشاركة على ثلاثة ألقاب، هي كأس ديربي الأمريكيتين، وكأس التحدي، وكأس القارات للأندية، بعد أن استضافت السعودية وجنوب إفريقيا المباراتين الأولى والثانية على كأس إفريقيا وآسيا والمحيط، بمشاركة الأهلي السعودي وأوكلاند أف سي النيوزيلندي وماميلودي صنداونز الجنوب إفريقي في 26 أغسطس و19 سبتمبر. وكان اللقب من نصيب ماميلودي صنداونز بعد فوزه على الفريق السعودي 2ـ1.

وقال حمد بن خليفة بن أحمد آل ثاني، وزير الرياضة والشباب رئيس اللجنة المحلية المنظمة، في بيان الخميس إن تنظيم قطر للبطولة مجددًا يؤكد قدراتها التنظيمية المتميزة وخبراتها الواسعة في استضافة كبرى الأحداث الرياضية، إلى جانب الإرث المستدام لبنيتها التحتية الرياضية عالمية المستوى، التي أسهمت في ترسيخ مكانة الدولة وجهةً رياضيةً رائدةً على مستوى العالم.

وتوج بالنسخة الأخيرة للبطولة باريس سان جيرمان الفرنسي على حساب فلامينجو البرازيلي 2ـ1 أمام 42.150 مشجعًا على ملعب أحمد بن علي، وسيعود للمشاركة مرة أخرى في النهائي مباشرة بعد احتفاظه بلقب دوري أبطال أوروبا الموسم الماضي.

وسبق لقطر أن استضافت البطولة في أربع مناسبات، بنظامها السابق 2019 و2020، وبالجديد 2024 و2025.