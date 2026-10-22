البليهي يستعيد مشهد 2024 ويكتب رقما جديدا

سجّل علي البليهي، مدافع فريق الشباب الأول لكرة القدم، هدفين في مباراة واحدة للمرة الأولى خلال مسيرته، وأسكنهما مرمى الفتح، ناديه السابق، الخميس، ضمن منافسات الجولة الـ 11 من دوري روشن السعودي.

وأحرز اللاعب هدفين، الأول بالرأس والثاني بالقدم، في الدقيقتين 31 و54 من مباراة الفريقين على ملعب «ميدان تمويل الأولى» في الأحساء.

وحسب موقع «ترانسفير ماركت» الإلكتروني، لم يسجل المدافع هدفين في مباراة واحدة من قبل.

وجدَّد البليهي مشهد احتفاله أمام الفريق الذي كان بوابته إلى الأضواء عندما مثّله بين عامي 2015 و2017.

وسبق له التسجيل في مرمى الفريق الأحسائي قبل عامين. وكان حينها لاعبًا في الهلال، وأحرز الهدف الثالث والأخير خلال المباراة التي انتهت بفوز «الأزرق» 3ـ1 على الفتح، في 26 أبريل 2024.

وسجل الهدف بالقدم مستغلًا كرةً مرتدة من يدي السويدي جاكوب ريني، حارس مرمى الفتح، واضطر أولًا إلى انتظار تأكيد غرفة «VAR» عدم وقوعه في التسلل قبل الاحتفال.

وبعد رحيله عن الفتح صيف 2017 منتقلًا إلى الهلال، واجه البليهي الفريق المكنّى بـ «النموذجي» 17 مرة، وسجل 3 أهداف، ولم يصنع.

وانطلق مشوار البليهي من محطة البكيرية ثم انتقل إلى النهضة قبل حط الرحال في الفتح الذي بدأ معه شهرته الحقيقية.

وقضى المدافع الفصل الأطول من مسيرته في صفوف الهلال بدءًا من موسم 2017ـ2018 وحتى الصيف الماضي.

وفي أغسطس الماضي أعلن الهلال إنهاء علاقته التعاقدية مع اللاعب، لينتقل حرًا إلى الشباب الذي لعب له معارًا في النصف الثاني من الموسم السابق.