ليتش: نجني ثمار الانسجام.. ومولود جديد غيّب كاراسكو

سلَّط الألماني توماس ليتش، مدرب فريق الشباب الأول لكرة القدم، الضوء على تنامي عامل الانسجام بين اللاعبين، بوصفه سببًا في تحسُّن النتائج وتحقيق الانتصار على الفتح 3ـ1، الخميس، ضمن الجولة الـ 11 من دوري روشن السعودي.

وفي مؤتمرٍ صحافي، أعقب اللقاء، قال: «كانت مباراةً صعبةً جدًّا، والجميع يعرف أن الشباب لم يفز في الأحساء منذ أعوامٍ، لذا كان من المهم تحقيقه».

وأضاف: «سيطرنا على المباراة خلال أول 30 دقيقةً، وأحرزنا فيها هدفين، ثم قدَّمنا عملًا جيدًا جدًّا في الشوط الثاني، ونستحقُّ النتيجة التي حقَّقناها».

وتحدَّث مدرب الشباب عن التحسُّن في أداء الفريق مقارنةً بالمباريات السابقة، مشيرًا إلى وجود جوانبَ تستحقُّ الثناء باستثناء مباراة الخلود التي لم يظهر فيها اللاعبون بالمستوى المطلوب.

وأضاف: «فترة التوقف خدمت الفريق، وساعدتنا في تجهيز اللاعبين. كذلك كانت عودة الانسجام بين اللاعبين جانبًا مهمًّا في ظهور الفريق بشكلٍ جيدٍ».

وشدَّد توماس على أهمية البدلاء في تشكيلة أي فريقٍ، مؤكدًا حاجة الشباب إلى خياراتٍ مختلفةٍ تمنحه مزيدًا من القوة والقدرة على التعامل مع ظروف المباريات.

وتطرَّق المدرب إلى مشاركة اليمني عادل عباس، لاعب الوسط الشاب، منوِّهًا بإمكاناته المهارية، والإضافة التي قدَّمها للفريق، وقال: «عادل لاعبٌ مهاري، ويمثِّل إضافةً للفريق. قدَّم أداءً جيدًا، وصنع الفارق بعد نزوله، وتسبَّب بكثرة تحرُّكاته في طرد أحد لاعبي الفتح».

وعن غياب الجناح البلجيكي يانيك كاراسكو، أوضح توماس، أن اللاعب ينتظر قدوم مولودٍ جديدٍ، وهو ما أدى إلى استبعاده من القائمة.

وفاز الشباب للمرة الثانية في الدوري، الذي خاض فيه عشر مبارياتٍ، وتأجَّلت له واحدةٌ، رافعًا رصيده إلى 11 نقطة.