بعد القادسية.. الهلال من الدمام إلى الدوحة

توجَّه فريق الهلال الأول لكرة القدم إلى الدمام برًّا مساء الخميس، من أجل مواجهة القادسية، الجمعة على ملعب الأمير محمد بن فهد، ضمن الجولة الـ 11 من دوري روشن السعودي.

وحسب مصادر خاصة بـ «الرياضية»، يبقى الفريق في الدمام حتى الأحد، موعد سفرِه منها بالحافلة إلى الدوحة، لملاقاة الشمال القطري، الثلاثاء، ضمن مجموعة الغرب من دوري أبطال آسيا للنخبة.

ويستعيد «الأزرق» صدارة ترتيب جدول دوري روشن، إذا فاز على القادسية، المتصدر حاليًا برصيد 25 نقطة.

وقبيل السفر إلى الدمام، أدّى فريق المدرب الإيطالي سيموني إنزاجي حصة تدريبية، داخل مركز «الماجدية» الرياضي، جمعت بين الجانبين البدني والفني.

ويمتلك الهلاليون مباراة مؤجلة من الجولة التاسعة، يخوضونها أمام الرياض في 19 ديسمبر المقبل.

وخسِرت كتيبة إنزاجي مباراة وحيدة الموسم الجاري من أصل 12، وكسِبت 11.