السلامي: مصدوم من النتيجة.. وتصرف الجري غير مقبول

أبدى المغربي جمال السلامي، مدرب فريق الفتح الأول لكرة القدم، صدمته من الخسارة بنتيجة 1ـ3 أمام الشباب، الخميس، ضمن الجولة الـ 11 من دوري روشن السعودي، مشيرًا إلى ولوج الشباك أهدافًا «غير مقبولة» على حد وصفه، نجمت عن ارتكاب لاعبيه أخطاء عديدة دفاعيًا.

وفي مؤتمر صحافي تلا المباراة قال المدرب: «مصدوم جدًا من النتيجة. ارتكبنا أخطاء عديدة، والفريق افتقد إلى التوازن».

وأضاف: «كان هناك خلل واضح في الفريق، وحاولنا إجراء بعض التغييرات بإشراك لاعبين لتعديل النتيجة، لكننا تلقينا أهدافًا غير مقبولة، ومنحنا الشباب الفرصة للتسجيل».

وفي رده على سؤال «الرياضية» عن ماهية الخلل الذي يعاني منه الفريق، ذكر مدرب الفتح: «الخلل واضح في النواحي الدفاعية بعد تلقينا هذه الأهداف، وسنحاول معالجة الأخطاء في الفترة المقبلة».

وتطرق السلامي إلى محدودية الخيارات المتاحة لديه على مقاعد البدلاء، مشيرًا إلى افتقاد الفريق الأسماء التي يمكن الاستعانة بها خلال المباريات.

وعبر عن انزعاجه من طرد المدافع زياد الجري بعد نصف ساعة فقط من دخوله بديلًا مطلع الشوط الثاني، واصفًا تلقيه بطاقتين صفراوين في هذه المدة القصيرة بـ «تصرف غير مقبول».

وتجمّد رصيد الفتح، الذي خسر للمرة الخامسة خلال آخر 6 جولات، عند 6 نقاط.