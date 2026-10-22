شراكة جديدة تطلق مياه الهلال

وقَّعت شركة نادي الهلال، مساء الخميس في الرياض، اتفاقية شراكةٍ لمدة خمسة أعوامٍ مع شركة «صحتين» للمياه.

وبموجب الخطوة، تنتج «صحتين» المياه الرسمية للنادي، التي تحمل اسمه وشعاره، وتُبَاع بأربعة أحجامٍ. وبالفعل، بدأ طرح المُنتَج أمام المستهلك، عبر موقع إلكتروني خاص به.

ووقَّع الإسباني ستيف كالزادا، الرئيس التنفيذي للهلال، الاتفاقية، بينما وقَّعها من جانب الشريك عجلان العجلان، الرئيس التنفيذي، وسط حضور عددٍ من منسوبي الجهتين وممثلي وسائل إعلام.

وصرَّح كالزادا: «للمرَّة الأولى في تاريخ الأندية، تكون هناك مياهٌ خاصَّةٌ بنادٍ.. أكبر الأندية في العالم لا توجد لديها مياهٌ خاصَّةٌ بها».

وأوضح أن مياه الهلال ستتوفر في المئات من نقاط البيع على مستوى السعودية.

وحسبَ بيانٍ للنادي العاصمي، تهدف الشراكة في المرحلة الجارية إلى تطوير وإطلاق منتج «مياه الهلال»، والعمل مستقبلًا على تنفيذ خطةِ توسُّعٍ لإطلاق منتجاتٍ إضافيةٍ عبر الاستفادة من خبرات «صحتين» الممتدة لأكثر من ثلاثة عقودٍ من الزمن في إنتاج وتعبئة وتوزيع المياه.

وستطرح الشركة المنتَج الهلالي بأربعة أحجامٍ مختلفةٍ «200 مل، 300 مل، 600 مل، 1.5 لتر»، وبتصميمٍ مستوحى من إرث الأزرق وتاريخه، لتلبية احتياجات الأفراد والفعاليات والمرافق الرياضية وقطاعات الأعمال.

وقال العجلان: «مياه الهلال ليست مجرد علامةٍ تجاريةٍ جديدةٍ، بل مشروعٌ سعودي، يصل بين الرياضة والصناعة والصحة والمجتمع». وأبان: «التزامنا يبدأ من لحظة الإطلاق عبر الحفاظ على جودة المنتج وكفاءة الإنتاج وسهولة الطلب والتوصيل، وطموحنا أن تنمو مياه الهلال بقوة المنتج وجودته وقيمته الحقيقية».

وأتاح «الهلال» و«صحتين» طلب المنتج الجديد ابتداءً من الخميس، عبر الموقع الإلكتروني «alhilalwater.com»، إلى جانب عددٍ من نقاط البيع المباشرة والمنصات الإلكترونية، وسيتوسَّع التوزيع لاحقًا ليشمل الأسواق التجارية المختلفة في أنحاء السعودية.