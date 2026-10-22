النصر يواجه الفيصلي بقائمة نيوم

يتجه الأسترالي أنج بوستيكوجلو، مدرب فريق النصر الأول لكرة القدم، إلى الاعتماد على القائمة ذاتها التي خاضت مواجهة نيوم، عندما يحل فريقه ضيفًا على الفيصلي، الجمعة، على ملعب مدينة المجمعة الرياضية، ضمن الجولة الـ11 من دوري روشن السعودي، وفقًا لما كشفت عنه لـ«الرياضية» مصادر خاصة.

وكان النصر كسب نيوم 1ـ0، الثلاثاء الماضي، بتشكيل ضم البرازيلي بينتو ماثيوس في حراسة المرمى، ورباعي الدفاع نواف بوشل، وعبد الإله العمري، والإسباني إينيجو مارتينيز، وأيمن يحيى، فيما شارك في الوسط عبد الله الخيبري والبرتغاليان سامو كوستا وجواو فيليش، وعلى الطرفين البرازيلي أنجيلو بورجيس والسنغالي ساديو ماني، وقاد الأسطورة البرتغالية كريستيانو رونالدو خط الهجوم.

ويتصدر الفرنسيان كينجسلي كومان ومحمد سيماكان قائمة غيابات الأصفر عن المواجهة، بعدما أوصى الجهاز الطبي باستمرار الثنائي في برنامجيهما العلاجي والتأهيلي، وعدم المجازفة بإشراكهما قبل اكتمال جاهزيتهما البدنية، وفق ما نشرته «الرياضية»، الأربعاء.

واستدعى بوستيكوجلو عبد الهادي علوان، حارس المرمى، وياسين سلام، الظهير الأيسر، لتدعيم قائمة الفريق قبل مواجهة الفيصلي.

ويحتل النصر المركز الثالث في ترتيب دوري روشن السعودي برصيد 22 نقطة، جمعها من سبعة انتصارات وتعادل وخسارة، فيما يملك مباراة مؤجلة أمام الأهلي تُلعب في مارس المقبل.