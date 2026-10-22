دوري السيدات.. النصر يقلبها على الهلال

قلب فريق النصر الأول لكرة القدم للسيدات تأخره أمام الهلال إلى فوز 2ـ1، الخميس، على ملعب النادي في حي العريجاء بالرياض، ضمن قمة الجولة الخامسة من الدوري الممتاز للسيدات.

وعزز النصر بهذا الانتصار تفوقه في مواجهات الديربي ضمن الدوري منذ انطلاق المسابقة موسم 2022ـ2023، بعدما رفع عدد انتصاراته أمام الهلال إلى سبعة، مقابل انتصارين للفريق الأزرق.

وبدأ الهلال المواجهة بصورة أفضل على مستوى النتيجة، وافتتح التسجيل عن طريق منار العنزي عند الدقيقة 20، وحافظ على تقدمه حتى نهاية الشوط الأول.

وتغيرت النتيجة في الشوط الثاني عن طريق الفرنسية نسرين بهلولي، التي احتاجت إلى 19 دقيقة لقلب المباراة، بعدما أدركت التعادل عند الدقيقة 49، قبل أن تعود وتسجل الهدف الثاني في الدقيقة 68، مانحة فريقها نقاط الديربي الثلاث.

ورفع النصر رصيده إلى 12 نقطة من خمس مباريات، بعدما حقق أربعة انتصارات مقابل خسارة واحدة، ليصعد مؤقتًا إلى المركز الثاني بفارق الأهداف خلف القادسية، الذي يملك الرصيد ذاته من أربع مباريات.

في المقابل، بقي الهلال عند تسع نقاط من خمسة لقاءات في المركز الثالث مؤقتًا، بعدما سجل ثلاثة انتصارات وتلقى خسارتين، ويتساوى معه الاتحاد في النقاط، إلا أن الأخير خاض أربع مباريات فقط قبل مواجهته أمام العلا ضمن الجولة ذاتها.

ويستضيف الهلال نظيره القادسية، 30 أكتوبر، ضمن الجولة السادسة، وبعدها بيوم يستقبل النصر فريق الترجي.