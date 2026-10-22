سجّل وصنع.. صلاح يقود طرابزون إلى 5 انتصارات متتالية

قدَّم النجم المصري محمد صلاح إسهاماتٍ تهديفيةٍ للمباراة الخامسة على التوالي مع فريقه طرابزون سبور التركي الأول لكرة القدم، مُحرِزا هدفًا في الفوز 2-0 على هارتس الإسكتلندي، مساء الخميس، فيما صنع الآخر لزميلِه المهاجم فرانكولينو دجو، من غينيا بيساو.

وهز صلاح شباك هارتس من ركلة جزاءٍ في الدقيقة 32، وصنع هدف دجو في الدقيقة 58، وغادر مُستبدلًا في الدقيقة 71، تاركًا مكانه في التشكيل الأساسي للتركي أوزان توفان، لاعب الوسط.

والتقى الفريقان، على ملعب «بابارا بارك» في مدينة طرابزون، ضمن منافسات الجولة الثانية من دوري المؤتمر الأوروبي.

وبالفوز، رفع صاحب الأرض عدد نقاطه إلى 6، علمًا أن ظهيره سيدني كابرال، من الرأس الأخضر، تلقى بطاقة حمراء في الوقت بدل الضائع من الشوط الثاني.

وقدم صلاح 15 إسهامًا تهديفيًا مع فريقه الجديد، بإحرازه 10 أهداف وصناعته 5 في 12 مباراة.

وللمباراة الخامسة على التوالي، يُسهِم قائد منتخب مصر، بالتسجيل أو الصناعة أو الاثنين معًا، في أهداف طرابزون سبور. وكسِب الأخير المواجهات الخمس، وذلك على صعيدي الدوري التركي الممتاز ودوري المؤتمر الأوروبي.

وجمع صلاح بين التسجيل والصناعة في أربعٍ من مشاركاته الـ 12 بشعار طرابزون سبور، الذي ضمّه خلال فترة الانتقالات الصيفية الأخيرة بعد إنهائه ارتباطه التعاقدي بليفربول الإنجليزي.

وفي باكورة جولات دوري المؤتمر، قبل أسبوع، تغلّب الفريق التركي 4-2 على مضيفه كوبس الفنلندي، وأحرز المصري، البالغ من العمر 34 عامًا، هدفًا، وصنع آخر.