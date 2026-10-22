ناشئات اليد.. انتصار الاتفاق وسبورتس سكوير

استهلَّ فريقا الاتفاق وسبورتس سكوير مشوارهما في الدوري السعودي لكرة اليد للفتيات تحت 16 عامًا موسم 2026ـ2027 بالفوز ضمن الجولة الأولى من البطولة، الخميس.

وانتصر الاتفاق على النور 21ـ9، فيما تغلَّب سبورتس سكوير على مضر 10ـ7، في حين تأجَّلت مباراة الرائد والسلام، طبقًا لحساب الاتحاد السعودي لكرة اليد في منصة «إكس».

وبذلك، تصدَّر الاتفاق جدول الترتيب برصيد نقطتين متقدمًا بفارق الأهداف على سبورتس سكوير الذي حلَّ ثانيًا.

وبقيت فرق مضر، والنور، والرائد، والسلام دون رصيد.